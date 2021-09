Nzonzi, sfuma l’ipotesi Al Rayyan: manca l’accordo

Il centrocampista francese continua a chiedere quattro milioni a stagione

In cima alla lista degli esuberi della Roma, Steven Nzonzi durante la finestra di mercato estiva ha rifiutato tutte le possibili destinazioni che gli sono state proposte. L'ultima in questo ordine è l'Al Rayyan, club del Qatar che in questi giorni stava spingendo per ingaggiare il centrocampista francese. Il mercato in Qatar è infatti aperto fino al 30 settembre, ma dalla Francia si parla di una fumata nera nella trattativa per il mancato accordo tra le parti. Nzonzi infatti continua a chiedere uno stipendio di quattro milioni netti a stagione, cifra che l'Al Rayyan non è disposto a sborsare. Il francese resterà dunque a Trigoria in attesa di una nuova destinazione o della naturale scadenza del contratto a giugno.