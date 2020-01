Nzonzi, risolto il contratto con il Galatasaray: è ufficiale al Rennais in prestito

“I contratti tra il Galatasaray e la Roma per il calciatore Steven Nzonzi sono stati risolti reciprocamente. Nessuna commissione sarà pagata al giocatore e al suo club per il resto della stagione 2019/2020”. Così il club turco ha annunciato la separazione dal regista ancora di proprietà della Roma, che dice addio a Istanbul dopo soli sei mesi. Ma non sarà in giallorosso il suo futuro: ieri è volato per la Francia per firmare il suo nuovo contratto con il Club Rennais in Ligue 1. Poco dopo il comunicato del Galatasaray è arrivato anche l’annuncio ufficiale del club francese: si trasferisce in prestito fino a giugno con opzione per un altro anno in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Ecco l’annuncio ufficiale anche della Roma: “AS Roma comunica che Steven Nzonzi si è trasferito a titolo temporaneo allo Stade Rennais Football Club fino al 30 giugno 2020, con l’opzione per un ulteriore anno.

Il centrocampista francese era passato in prestito al Galatasaray nell’estate del 2019.

Nzonzi ha fatto il suo arrivo in giallorosso ad agosto del 2018, collezionando 39 presenze in una stagione”.