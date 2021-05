Nzonzi, il Rennes vuole tenerlo: “Per noi è fondamentale, ne parleremo”

Il presidente Holveck: "È un giocatore importante, ma dipende anche da cosa desidera lui"

Uno degli obiettivi di Pinto è trovargli una sistemazione. Perché Steven Nzonzi da tempo non rientra nei piani della Roma e anche Mourinho spera di fare cassa con lui. Il francese arriva da un anno e mezzo al Rennes in Ligue 1 e non è escluso che torni lì in estate: "È stato un giocatore fondamentale in questa stagione, è il nostro metronomo - ha detto a L'Equipe il presidente del club Nicolas Holveck -. Ci siederemo tranquillamente con lui per discutere della prossima stagione. Di sicuro posso dire che è un giocatore importante. Dopodiché, tutto dipenderà anche da ciò che desidera". Nzonzi infatti ha un contratto con la Roma fino al giugno 2022 e per non fare minusvalenza i giallorossi dovrebbero cederlo per almeno 7,5 milioni di euro. Una missione tutt'altro che semplice nonostante le 39 presenze stagionali (un gol e un assist). In Francia comunque qualche estimatore c'è ancora, ma anche l'età (32 anni) rende più complicato il compito di Tiago Pinto.