Nzonzi alla Roma fino a gennaio: “no” del francese a tutte le offerte

Il centrocampista resta a carico dei giallorossi, che sperano di cederlo nella prossima finestra di mercato

Steven Nzonzi continua a essere una grana per la Roma. Il francese si allena a parte e non ha intenzione di lasciare Trigoria per il momento, se non con rescissione e buonuscita. Come riporta Il Tempo, avrebbe rifiutato ogni possibile destinazione che gli è stata proposta dall'inizio del mercato, così è rimasto in stand-by e ora continua ad allenarsi insieme agli altri esuberi, tra cui Santon e Fazio. Tutti e tre hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno e, almeno fino a gennaio, dovrebbero restare in giallorosso, seppure da separati in casa.