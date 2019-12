Nzonzi, addio annunciato al Galatasaray: su di lui Lione, Everton e club cinesi

Sembrava iniziata bene l’avventura di Steven Nzonzi al Galatasaray. Qualche giorno fa l’epilogo peggiore: messo fuori rosa da Fatih Terim per una lite in allenamento in cui il centrocampista avrebbe ricordato al suo allenatore il suo valore di mercato (“stai parlando con un giocatore da 30 milioni”). La società ha deciso di allontanarlo a tempo indeterminato e a questo punto si sono aperte le porte della cessione a gennaio: Nzonzi è in prestito dalla Roma, ma nella capitale non tornerà. Come riporta Nicolò Schira de “La Gazzetta dello Sport” su di lui ci sono il Lione di Rudi Garcia (e prossimo avversario della Juventus in Champions League), l’Everton di Ancelotti e alcuni club cinesi. Il suo procuratore è stato informato dell’addio di gennaio e sta portando avanti più trattative per non farsi trovare impreparato alla riapertura del mercato.