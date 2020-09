Ante Coric lascia la Roma in prestito per il secondo anno di seguito. Il centrocampista classe ’97 si trasferisce al Venlo, squadra olandese che gioca in Eredivisie, la massima serie dei Paesi Bassi. Il croato, che in questi giorni si stava allenando in solitudine a Zagabria, proverà a rilanciare le sue ambizioni dopo una stagione deludente all’Almeria. Pagato 6 milioni di euro e preso da Monchi ormai due estati fa, ha ancora tre anni di contratto con la Roma.