A Trigoria continua la ricerca del nuovo ds e in cima alla lista della Roma rimangono i nomi di Manna, D'Amico e Paratici. Come riporta Nicolò Schira, Tony D'Amico (attuale ds dell'Atalanta) è sempre più vicino al Milan. Il club rossonero cambierà direzione sportiva (Igli Tare lascerà Milano a fine stagione) e al momento è in vantaggio sulla Roma nella corsa per D'Amico: si parla già di un accordo biennale fino al 2028 con opzione per un altro anno. Continua il valzer dei ds in Serie A, con l'Atalanta che invece è vicina a Cristiano Giuntoli.