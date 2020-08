Nuovo ds, Planes dice sì alla Roma: contatti continui

La Roma stringe per il nuovo ds. Nelle ultime ore il favorito sembra essere diventato Ramon Planes. Il segretario del Barcellona e braccio destro di Abidal nel mercato, riporta tuttomercatoweb, avrebbe già dato il suo “sì” a un trasferimento nella capitale. Inoltre, nessuna clausola Pochettino in un eventuale accordo. Planes accetterebbe la Roma anche se Fonseca venisse confermato. Con i Friedkin in arrivo (lunedì il closing a Roma) ora non resta che pianificare la nuova stagione. Entro una settimana potrebbe esserci l’ufficialità del nuovo direttore sportivo romanista. Fuori dalla corsa Sabatini e Pradé.