Nostalgia El Shaarawy: ha detto alla Roma di voler tornare

La Roma non abbandona l’idea di comprare un altro esterno offensivo. Per Carles Perez i club sono ancora al lavoro, ma potrebbe arrivare un alto attaccante. E come riporta Sky Sport, un’idea porta a Stephan El Shaarawy. Il Faraone avrebbe nei giorni scorsi fatto arrivare alla società giallorossa una manifestazione di nostalgia. Lui tornerebbe volentieri, ma la Roma deve ancora valutare la fattibilità dell’operazione. El Shaarawy guadagna tantissimo in Cina allo Shanghai Shenhua e dovrebbe fare un clamoroso passo indietro dopo l’addio in estate. Mancini comunque l’ha sempre considerato in ottica Europei nonostante l’avventura in Oriente.