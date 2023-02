Non solo Roma e Juve, aumenta la concorrenza per Holm: piace anche all’Inter

Nonostante il ritorno di Rick Karsdorp tra i giocatori a disposizione (non è a Lecce per un infortunio), la Roma monitora attentamente nuovi colpi per la fascia destra. Tra questi c'è anche Emil Holm dello Spezia, accostato ai giallorossi nei giorni scorsi anche e soprattutto nei discorsi per Shomurodov. L'affare è andato in porto, rinsaldando i rapporti tra le due società. Ma sull'esterno del 2000 ci sono anche gli occhi della Juventus e ora pure dell'Inter. Secondo 'Tuttosport', infatti, i nerazzurri osserveranno con attenzione la seconda metà di stagione di Holm che potrebbe essere il puntello per la rosa di Marotta. Non il titolare al posto di Dumfries, ma comunque un rinforzo per la fascia. Molto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Bellanova, che l'Inter potrebbe anche non riscattare dal Cagliari soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare uno sconto.