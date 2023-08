Non solo Nottingham, anche l’Al Ahli su Ibanez: trattative in corso con la Roma

I giallorossi sono in contatto con gli inglesi, ma anche con il club saudita che ha chiamato Tiago Pinto per il difensore brasiliano

Anche l'ArabiaSaudita piomba su Roger Ibanez. Dopo l'offerta del Nottingham Forest da circa 25 milioni e la richiesta della Roma di 30, sul difensore brasiliano torna l'interesse della Saudi ProLeague dopo i sondaggi di alcune settimane fa. Come riporta il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano su Twitter, l'Al Ahli ha allacciato i colloqui con la Roma per Ibanez, poche ore dopo la proposta del club inglese. La trattativa sta andando avanti con entrambe le società, ma non è ancora arrivato il momento delle decisioni. I contatti continuano, ma lo scenario di un addio per il centrale classe '98 comincia a prendere forma.