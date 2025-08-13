Marash Kumbulla ha ben chiaro il suo futuro, almeno in quelle che sono le sue intenzioni. In queste ore si sta parlando di un possibile approdo al Cagliari, con la Roma che spera di cederlo a titolo definitivo. Il centrale albanese, però, vuole tornare in Spagna e più precisamente nel club in cui si è rilanciato in prestito lo scorso anno: l'Espanyol. A confermarlo è il quotidiano iberico 'Sport', che sottolinea anche come il club catalano non si è arreso per il difensore. Kumbulla è uno dei nomi del ds Garagarza per rinforzare la rosa e l'ex Verona ha dato priorità assoluta all'Espany0l rispetto ad altre possibilità. Ovvero il Cagliari, ma anche altri due club che hanno contattato la Roma, uno francese e un altro di Serie A. Nei piani del giocatore però resta il ritorno in Spagna e questa è stata la sua risposta. Il club di Barcellona sta valutando diverse opzioni per riprenderlo, tra cui un altro prestito secco oppure un trasferimento definitivo ma a prezzi contenuti. Per la felicità dell'allenatore che già lo conosce e lo ha apprezzato lo scorso anno. Il suo valore di mercato è di circa 7,5 milioni. Per Gasperini non ha convinto in queste settimane di lavoro ed è quindi in uscita.