Non solo Fazio: con il Parma si parla anche di Juan Jesus

Il Parma è alla ricerca di un difensore centrale e, nelle ultime ore, viste le difficoltà nell’arrivare a Benatia, il club ducale avrebbe messo gli occhi su Federico Fazio. Il discorso con la Roma, come riporta Sky Sport, potrebbe però riguardare anche Juan Jesus, un altro profilo che piace al tecnico gialloblù D’Aversa. Il brasiliano ha il contratto in scadenza al 30 giugno, tuttavia potrebbe salutare la capitale con qualche mese d’anticipo. A inizio gennaio, il nome di Juan Jesus era entrato nella trattativa con il Verona per Zaccagni, ma i discorsi con l’Hellas sembrano per ora bloccati.