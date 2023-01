Non solo Bournemouth, anche il Mallorca ha chiesto Vina: la situazione

Oltre a Zaniolo, Karsdorp e Shomurodov la Roma ha messo anche Matias Vina sulla lista dei cedibili. Il Betis sembrava una pista concreta, ma gli spagnoli hanno poi dirottato su Abner. In Inghilterra si è parlato di un interesse del Bournemouth per il terzino uruguaiano, che sarebbe addirittura la prima scelta degli inglesi per il ruolo di esterno sinistro. Dalla Spagna, invece, arriva l'ennesima indiscrezione secondo cui il Mallorca avrebbe chiesto proprio Vina. Gli spagnoli vogliono l'ex Palmeiras, ma in prestito preferibilmente secco. Una formula che alla Roma ovviamente non piace affatto. A riportarlo è 'diariodemallorca.es'.