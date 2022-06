Nodo Diawara: se continuerà a rifiutare destinazioni, si allenerà da solo

Cedere il guineano sta diventando sempre più complicato: l'ex Napoli rischia di finire ai margini come Fazio e Santon, che si sono allenatori per mesi lontano dal gruppo con un preparatore

Dopo Fazio e Santon, Amadou Diawara. Il centrocampista guineano continua a essere sul mercato e la Roma gli sta cercando una sistemazione ormai da mesi. Dopo aver rifiutato Valencia e Venezia, la storia si ripete. Come riporta 'Il Corriere della Sera', il giocatore classe '97 che non rientra già da tempo nei piani di Mourinho, continua a rifiutare destinazioni. La Roma non vuole accettare soluzioni in prestito, ma se a sua volta Diawara dirà no a qualsiasi cessione a titolo definitivo, allora si allenerà da solo a tempo indeterminato.