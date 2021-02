Niente Roma per Rui Silva: il portiere a un passo dal Real Betis

Non sarà in Serie A il futuro di Rui Silva. Il portiere, attualmente in forza al Granada e con il contratto in scadenza il prossimo giugno, giocherà ancora nella Liga spagnola. Secondo quanto riporta Sportitalia l’estremo difensore è vicinissimo all’accordo con il Real Betis, ex squadra del romanista Pau Lopez.

Rui Silva si trasferirà a Siviglia a parametro zero dal prossimo giugno. Il club andaluso avrebbe superato la concorrenza di diverse società, tra cui anche quella della Roma, a cui il portoghese era stato accostato diverse volte in passato.