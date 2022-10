Nicolini (vice ds Shakhtar): “Per Mudryk servono oltre 100 milioni di euro”

Su Mudryk. “Su di lui ci sono i fari puntati, ma dico che le italiane arrivano sempre dopo. Ora è facile osservarlo, ma era possibile farlo prima. Le italiane portano proposte basse, non ci sediamo neanche per trattare. Ci sono tante candidate inglesi, c’è la spagnola di turno, la francese di turno, ma ora ci vogliono cifre giuste per portarlo via. Insieme a Mbappè, Leao e Vinicius, Mudryk è il giocatore più forte in quel ruolo“.

Quanti soldi servono per Mudryk? “Bastano 40 milioni per acquistarlo? Noi a queste cifre non parliamo. Neanche per cinquanta, non chiamiamo neanche il presidente per comunicare l’offerta. Noi valutiamo Mudryk più di Antony del Manchester United, pagato 100 milioni. Galleggia tra Arsenal e Manchester City? Sono due squadre che si sono interessate al giocatore. Ma ci sono anche altri club che possono spendere subito. Noi non non siamo obbligati a vendere, non vogliamo fare fenomeni. Non vogliamo sparare cifre che non sono realistiche. Ma in questa squadra, lui è il più determinante. Se si vogliono prendere certi calciatori che fanno la differenza nei top club ci vogliono anche i soldi giusti“.