Nessuna soluzione per Florenzi: per ora resta bloccato a Roma

Dopo il suo ritorno dalla Spagna, concluso il prestito a Valencia, il nome di Alessandro Florenzi è sempre stato considerato come uscente dalla Roma. La cessione dell’ex capitano giallorosso, però, non è facile. Secondo quanto riporta Sky Sport, al momento per lui non ci sono soluzioni concrete e perciò il suo futuro risulta ancora in stand-by. In attesa che lo scenario riveli novità, il giocatore resterà a Roma. Su Florenzi è forte l’interesse di Carlo Ancelotti e del suo Everton, così come è noto l’interessamento della Fiorentina. Non è da escludere, infine, un colpo di scena della Juventus.