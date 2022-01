Ndombele torna al Lione: prestito con diritto di riscatto a 65 milioni di euro

Uno dei nomi che avevano tenuto banco durante il mercato invernale giallorosso è definitivamente sfumato. Ndombele torna al Lione in prestito con diritto di riscatto

Tanguy Ndombele è stato per molte settimane uno dei nomi più accostati alla Roma ma la trattativa non è mai decollata fino a sfumare nelle ultime ore. Come riportato da Sky, il francese tornerà al Lione, la squadra che lo aveva ceduto al Tottenham nell'estate del 2019 per 60 milioni di euro più altri 10 di bonus. Il centrocampista era ormai ai margini della rosa di Conte e il ritorno nel suo vecchio club sembrava la scelta più giusta per l'entourage del ragazzo. Ndombele farà dunque ritorno in Francia in prestito per sei mesi con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro, cifre lontane dalle possibilità economiche della società giallorossa.