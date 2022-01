Ndombele si allena da solo: la Roma ci prova, ma resta l’ostacolo ingaggio

Il patron del Tottenham Levy ha deciso di cedere il francese, ormai non considerato da Conte: i giallorossi sperano, ma le cifre sono alte. Anche il Napoli ha fatto un tentativo

Tanguy Ndombele resta in orbita Roma. In questi giorni si continua a parlare della volontà di Pinto di regalare anche un mediano a Mourinho, ma solo in caso di una cessione a titolo definitivo. Il nome è quello di Kamara del Marsiglia, ma anche il francese del Tottenham non è da scartare. Sulla carta la questione è fuori discussione, visto che il centrocampista degli Spurs guadaga 10 milioni. Secondo 'L'Equipe', in questi giorni la Roma si è fatta avanti per Ndombele ma l'ostacolo principale è proprio quello dell'ingaggio. Come i giallorossi anche il Napoli ha effettuato un sondaggio, ma in questo caso lo stesso giocatore non sarebbe favorevole a un trasferimento all'ombra del Vesuvio. La Roma può ovviamente giocarsi la carta Mourinho, che ha tenuto uno "stretto"rapporto con il calciatore. Oltre a questo, da mercoledì Ndombele addirittura si allena da solo, Antonio Conte non lo considera e il presidente del Tottenham Levy ha deciso una volta per tutte di cederlo. Ma sapendo che a gennaio le uniche offerte sarebbero quelle di prestito mentre la speranza è di recuperare almeno parte dell'investimento fatto due anni fa. Per questo, si legge sul quotidiano francese, la soluzione potrebbe arrivare dalla Spagna, tra Barcellona e Atletico Madrid che però non hanno mai mosso passi concreti. In questo scenario, la Roma osserva.