Napoli pronto a chiudere per Under. Ma Friedkin può trattenerlo a Roma

Under-Napoli? Si procede, a passo anche svelto. La Roma è pronta a chiudere col Napoli la trattativa per la cessione dell’esterno turco, con gli ultimi accorgimenti che riguardano la valutazione del giocatore intorno ai 30 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sky Sport, Dan Friedkin potrebbe però cambiare le carte in tavola, scegliendo di trattenere Under una volta ultimato il closing per il passaggio di proprietà. Tuttavia il turco, nella stagione appena conclusa, non è riuscito a splendere come avrebbe voluto Fonseca, finendo nell’ombra nel post-lockdown insieme a Kluivert.

Sempre in ottica Napoli, ci sono stati già i primi contatti per Milik, visto come possibile vice o post-Dzeko. La Juventus ha però raggiunto un accordo col giocatore, ma sulla contropartita tecnica non c’è l’accordo con De Laurentiis. In caso di addio del bosniaco (sempre nel mirino di Inter e Juve), la Roma potrà virare sul polacco. Capitolo Veretout: al momento non esiste alcuna possibilità di una sua partenza, con i partenopei comunque interessati ad inserirlo nella trattativa per Milik, riporta Alfredo Pedullà.