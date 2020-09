Napoli, Milik fuori dai convocati per le amichevoli. Ma la trattativa con la Roma non si sblocca

La storia tra il Napoli e Milik potrebbe essere finita. L’attaccante non è stato convocato da Gattuso per le amichevoli con il Pescara (oggi al San Paolo alle 18) e con lo Sporting Lisbona (in Portogallo domenica alle 20.30). Un segnale di quanto il giocatore sia ormai fuori dai progetti del club azzurro.

Ma con Cengiz Under che è uscito dalla trattativa, adesso Roma e Napoli tratteranno solo per Milik. La prima richiesta di 35 milioni ha subito bloccato la Roma, che valuta il polacco meno di 30 visto che tra un anno scadrà anche il suo contratto. E la mancata convocazione non fa altro che avvicinare l’attaccante alla porta per i saluti.