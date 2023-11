Napoli, Meret in scadenza. La Roma è interessata

De Laurentiis sembra non aver intenzione ad aumentare l'ingaggio al portiere

Redazione

Alex Meret, come un anno fa, è in scadenza di contratto con il Napoli. De Laurentiis sembra non aver intenzione ad aumentare l'ingaggio al portiere, considerato che eventualmente c'è un'opzione per rinnovare il contratto unilateralmente. In caso di scadenza, quasi certamente, ci sarebbero club come Roma e Fiorentina alla ricerca del numero uno.

Le parole di Federico Pastorello a TMW. "Per quanto riguarda Meret in questo momento non è importante parlare dei singoli, ci sono dei dialoghi in corso, i rapporti sono buoni con De Laurentiis, Chiavelli, Micheli e Meluso e il ragazzo si trova benissimo a Napoli. La disponibilità per discutere un prolungamento c'è sicuramente, poi c'è anche l'aspetto economico che verrà discusso nelle sedi più adeguate. La disponibilità da parte di Alex di rimanere c'è assolutamente, a Napoli si sente a casa, ha sempre sentito l'affetto della gente e sta molto bene in azzurro".

