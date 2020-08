Napoli e Milan su Veretout, Fonseca lo considera incedibile

Jordan Veretout è stato una delle note più liete dell’ultima stagione romanista. Il centrocampista, arrivato dalla Fiorentina la scorsa estate per 17 milioni, è diventato presto insostituibile nella mediana di Paulo Fonseca, che lo ha impiegato in 43 occasioni tra campionato e coppe. Il francese è risultato il quarto giocatore di movimento più utilizzato della rosa della Roma, realizzando anche 7 gol. L’allenatore portoghese vorrebbe confermarlo per il prossimo anno, nonostante il forte interesse di Milan e soprattutto Napoli: Pioli vorrebbe riabbracciare Veretout dopo l’esperienza comune alla Fiorentina, mentre Gattuso lo ha inserito nella lista dei sostituti del partente Allan. “La Gazzetta dello Sport” spiega che la Roma non ascolterà offerte inferiori ai 25 milioni, precisando che Fonseca ribadirà alla società l’intenzione di renderlo incedibile.