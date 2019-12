Nani su Smalling: “A Roma si è adattato e sta bene, con lo United servirà un accordo importante”

Quello dell’acquisto di Chris Smalling è uno degli obiettivi immediati di Petrachi, che dopo il prestito di un anno vuole convincere il Manchester United a cedere definitivamente il cartellino. Dell’inglese ha parlato Gianluca Nani, dirigente in Italia con il Brescia e in Premier League con il West Ham e grande scopritore di talenti: “Si è adattato e a Roma si sta trovando bene – le sue parole a Radio Sportiva -. Penso che i giallorossi faranno di tutto per provare a riscattarlo. Dipende da vari fattori, ma tecnicamente mi pare che abbia convinto. La formula è quella di un prestito secco, quindi servirà un accordo importante con lo United per rivederlo nuovamente nella Capitale”.