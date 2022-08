Nainggolan si offre alla Roma: vuole dare una mano dopo l’infortunio di Wijnaldum

Il Ninja spera in un ritorno a “casa”, il modo migliore per chiudere una carriera importante: potrebbe essere un possibile colpo di mercato per aiutare lo Special One a centrocampo

Radja Nainggolan potrebbe tornare a Roma e in questo caso la capitale, e non solo, è pronta ad accoglierlo a braccia aperte. L'ex centrocampista giallorosso - attualmente in Belgio - dopo la notizia dell’infortunio di Wijnaldum sembra, da quanto riporta La Repubblica, essersi offerto al suo vecchio club per dare una mano a Josè Mourinho a centrocampo. Il suo apporto in quel reparto non sarebbe del tutto indifferente allo Special, che al momento si ritrova con un elemento fondamentale in meno. La trattativa comunque non è semplice, la società farà il punto della situazione con il tecnico dopo la partita con la Cremonese.