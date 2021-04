Nacho: “Un sogno chiudere la carriera al Real, ma dovrò prendere delle decisioni”

Periodicamente, alla Roma tornano a essere accostati molti nomi sul calciomercato. Uno di questi è senza dubbio Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid che è in scadenza nel 2022. Da due anni lo spagnolo è in orbita giallorossa, anche per la sua grande duttilità. Il classe ’90 ha parlato del suo futuro nella conferenza della vigilia del match con il Liverpool: “Il rinnovo o meno di Ramos o l’arrivo di un altro difensore possono influire sul mio futuro. Sono decisioni che prende il club e io devo prendere le mie. Qui sono felice, ma non ho ancora parlato del mio contratto con la società, però sono tranquillo”.

A proposito della possibilità di chiudere la carriera al ‘Bernabeu’: “Se ci fossero le condizioni firmerei ora. Sarebbe un sogno, però ragiono anno dopo anno. Se vedessi in qualche momento che le cose si complicano forse potrei prendere altre decisioni. Sarebbe bello provare un altro campionato, ma sono felice qui. Ora sto giocando molto qui al Real, è il mio miglior momento della carriera. Mi sento importante, ho molta fiducia e non succedeva da tempo. Per un giocatore cresciuto qui è un sogno continuare a giocare qui e spero che duri nel tempo”.