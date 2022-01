Mourinho vuole Lucas Vazquez: Ancelotti si oppone alla sua cessione

Lo Special One vorrebbe il giocatore spagnolo. Fiorentino Perez non è contrario alla sua vendita

Secondo quanto riportato da El Nacional Mourinho è determinato a portare via un calciatore del Real Madrid in questo mercato invernale. Dopo l'arrivo di Sergio Oliveira e Ainsley Maitland-Niles, c’è l’interessamento per Lucas Vázquez. Il calciatore galiziano sta giocando molto poco in questa stagione. Florentino Pérez non è disposto a mettere ostacoli, nel caso volesse andarsene. Pensa che il suo ciclo al Santiago Bernabéu sia finito e che sia una buona occasione per fare soldi con il suo addio. Il Real Madrid non chiede più di 10 milioni di euro. In estate il giocatore spagnolo aveva già pensato di andare via ma Carlo Ancelotti ha impedito la sua cessione. L’allenatore italiano non si vorrebbe privare dell’esterno destro.