Mourinho tenta Romero: può arrivare gratis, ma ha offerte dall’Argentina

Il portiere 34enne si libererà dal Manchester United, è tentato dal suo ex allenatore

José Mourinho ripensa a Sergio Romero. Il portiere del Manchester United sta vivendo gli ultimi giorni ai Red Devils, che hanno già ufficializzato la loro decisione di lasciarlo andare a parametro zero alla scadenza del 30 giugno. Come riporta il 'Mirror', il nuovo allenatore della Roma avrebbe proposto al 34enne ex Samp di tornare in Serie A, ai giallorossi. Romero è ormai fuori dal progetto United da tempo, ma ha continuato ovviamente a percepire i circa 80mila euro a settimana dell'ingaggio. L'argentino ha proposte da Boca e Racing per tornare in patria, ma è tentato dal suo ex allenatore con cui ha vinto l'Europa League nel 2017. Lo scorso anno il portiere aveva manifestato il suo disappunto nei confronti del Manchester per aver bloccato il suo trasferimento all'Everton, che poi curiosamente ha preso Olsen dalla Roma. Ora lo svedese rientrerà in giallorosso ma per andare nuovamente via. E al suo posto può arrivare proprio Romero.