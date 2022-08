Mourinho: “Tanta pressione su Shomurodov, ora si tranquillizzerà e potrà aiutarci”

Eldor Shomurodov va verso la permanenza alla Roma. A confermarlo è stato lo stesso José Mourinho nell'intervista a 'Dazn' dopo Roma-Monza."In attacco abbiamo Abraham, che oggi è stato fantasticom, Eldor (Shomurodov, ndc) che adesso penso si tranquillizzerà, perché c'è stata tanta pressione su di lui sul mercato, se parte o non parte. Adesso ci aiuterà anche lui con più tranquillità", ha detto lo Special One dell'attaccante uzbeko per cui in queste ore si è continuato a parlare di una cessione. A questo punto, a meno di trattative dell'ultimo minuto, Shomurodov è pronto a restare, consapevole di partire molto indietro nelle gerarchie. Ma stasera si è infortunato El Shaarawy, potrebbe già tornare utile nelle prossime rotazioni.