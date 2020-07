Mourinho su Vertonghen: “Deve parlare lui del suo futuro, non io”

Il profilo di Jan Vertonghen, nei mesi scorsi, è stato studiato dalla Roma come possibile acquisto per la difesa di Paulo Fonseca del prossimo anno. Con il discorso Smalling in stand-by – il Manchester non ha intenzione di abbassare ulteriormente le pretese sul cartellino per il centrale inglese, ora ferme a 20 milioni -, il profilo dello stopper di casa Tottenham può essere una buona occasione, finendo svincolato a fine stagione dopo il mini-rinnovo confermato lo scorso giugno. Sul 33enne ex Ajax si è espresso il suo allenatore, José Mourinho, nella conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Crystal Palace: “Se non mi sbaglio, Vertonghen ha passato otto anni in questo club, mentre io sono qui da appena otto mesi. Credo quindi che sia lui a dover parlare del suo futuro, non certo io”.