Mourinho punta Rodon: dall’Inghilterra spunta la raccomandazione a Lloris

Nei radar della Roma è finito anche Joe Rodon, difensore gallese del Tottenham. Paratici e Pinto ne hanno parlato ieri a Milano, il giocatore piace allo Special One ed è in cerca di minuti dopo una stagione con poco spazio. Per l'allenatore giallorosso, che lo ha avuto proprio a Londra, è una specie di pallino e a confermarlo c'è un aneddoto raccontato in Inghilterra. Secondo 'football.london', il giorno in cui Mourinho ha lasciato il Tottenham, si è raccomandato con il capitano degli Spurs, Hugo Lloris, di prendersi cura proprio di Rodon. Per il manager portoghese, il giocatore gallese aveva, e ovviamente ha, il potenziale per diventare il miglior difensore del club. Al momento la soluzione più comoda per tutti può essere quella di un prestito, che in ogni caso potrebbe aumentare anche il costo del suo cartellino una volta tornato a Londra. Con una cessione in prestito il Tottenham valuta anche un rinnovo anche con adeguamento di contratto.