Mourinho-Perisic: il portoghese ci riprova

Ai tempi del Manchester United lo Special One spinse per avere con sé il croato

Un amore mai sbocciato, ma anche mai sopito. Quello tra José Mourinho e Ivan Perisic è un sentimento forte, un feeling vivo fin dai tempi in cui lo Special One allenava il Manchester United. Il portoghese lo avrebbe voluto con sé in Premier League, ma l'offerta dei Red Devils non arrivò mai a soddisfare Suning e così non se ne fece nulla. Come riporta FCInterNews, adesso José vorrebbe riprovarci. Tiago Pinto però ha altre idee, soprattutto visto l'ingaggio che percepisce il croato (quasi 5 milioni di euro netti a stagione). A oggi è tutto fermo, qualche contatto ma nulla di serio. L'Inter lascerebbe andare a zero il suo numero 14 a un anno dalla scadenza? Una soluzione potrebbe essere quella di uno scambio (con Florenzi?).