Mourinho, l’Arabia chiama anche dall’Inghilterra: il Newcastle ci pensa

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, è ormai da tempo nel mirino dei club sauditi, ma la novità, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è che il richiamo arabo potrebbe arrivare dall'Inghilterra, precisamente dal Newcastle. I Magpies sono sotto la proprietà del noto gruppo d'investimento saudita "Public Investment Fund" che insieme al club inglese controlla diverse proprietà nel campionato arabo. Da qualche tempo sembra in bilico il futuro dell'attuale allenatore del Newcastle, Eddie Howe, e gli occhi del gruppo arabo si sono abbattuti ancora una volta su Mou, con la speranza che un campionato come la Premier possa dare più stimoli al portoghese, insieme alla grande somma di denaro che sarebbero disposti a sborsare. Lo Special One in estate ha rifiutato un biennale da 120 milioni, quindi la questione denaro non sembra essere primaria nelle scelte del lusitano. Tutto dipenderà dalla sua avventura alla Roma, dove lui si trova alla grande tanto da non aver chiuso ancora la porta al rinnovo. La società sembra orientata verso altre scelte a partire da Antonio Conte che richiede determinate condizioni e proseguendo per un profilo più abbordabile come Thiago Motta. Tutte le porte sono ancora aperte, ma l'Arabia bussa con insistenza.