Mourinho ha scelto: se parte Zaniolo, la prima scelta è Berardi

In caso di cessione di Nicolò, lo Special One ha individuato l'attaccante del Sassuolo come sostituto

Tra i nomi più caldi sul mercato della Roma c'è sempre Nicolò Zaniolo, per cui non sono ancora arrivate offerte ufficiali e soprattutto ritenute all'altezza delle richieste giallorosse. Che non sono inferiori ai 50 milioni. Continuando senza rinnovo, si attendono mosse dalle pretendenti come Juve, Milan o Tottenham: in caso di addio, la Roma ha già individuato il sostituto. Come riporta 'Sky Sport', il nome è quello di Domenico Berardi, la prima scelta di José Mourinho. Intanto Pinto continua a tenere calda la pista Guedes mentre per Zaniolo l'intenzione è di accettare solo offerte importanti.