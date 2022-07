Mourinho chiama Dybala: l’attaccante ascolterà la proposta della Roma

Passi in avanti sul fronte Paulo Dybala. La Roma fa sul serio e ha scomodato José Mourinho che oggi ha chiamato la Joya per convincerlo a vestire giallorosso. A riportarlo è il giornalista Matteo De Santis de la Stampa su Twitter. Dybala apre per vedere cosa offriranno a Roma e Napoli. Nelle prossime ore (domani probabilmente) contatti, presentazione di eventuali offerte e valutazione. Le pretese dell’ex attaccante della Juventus sono di 8 milioni più bonus a stagione, ma è possibile che possa (debba) scendere 6 milioni bonus compresi per quattro stagioni pur di trovare un club disposto a ingaggiarlo. A quel punto la Roma potrebbe inserirsi con forza e strappare il giocatore all’Inter. Dybala, infatti, ha scelto di non aspettare più i nerazzurri, nonostante siano stati la prima scelta.