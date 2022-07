Morichelli si trasferisce al Paok: alla Roma il 30% della futura rivendita

Raul Morichelli lascia la Roma. Classe 2002, dopo una lunga avventura nelle giovanili giallorosse, il difensore centrale ormai ex Primavera spicca il volo tra i professionisti. A breve comincerà la sua esperienza in Grecia, al Paok che lo preleva a titolo definitivo e gratuito. La Roma, però, avrà a proprio favore il 30% della futura rivendita del calciatore, che in queste settimane si è allenato a Trigoria. Nell'ultima stagione Morichelli ha giocato 23 partite nella regular season con la squadra di Alberto De Rossi, ora che è finito il suo ciclo nella Primavera ha scelto la Grecia per continuare la sua carriera.