Morata, tra Roma e Milan si inserisce l’Al-Ettifaq: pronta una super offerta

L'Arabia ha messo gli occhi su quasi tutti i top player europei e secondo quanto riportato da Footmercato l'Al-Ettifaq vuole Morata. Il club allenato da Gerrard è pronto a coprire d'oro lo spagnolo con un ricco triennale. L'ex Juventus al momento non sembra convinto e aspetta gli sviluppi delle trattative con Milan e Roma. Ad oggi i rossoneri sono più avanti ed è in programma un incontro nei prossimi giorni. Più defilati i giallorossi che hanno come obiettivo principale per l'attacco Gianluca Scamacca. L'ex Sassuolo ha già dato l'ok, ma il West Ham non vuole cederlo in prestito.