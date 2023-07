Morata, futuro all’Atletico in bilico: in Corea colloquio di 20 minuti con Simeone

Roma, Inter e Juventus restano alla finestra in caso di cambiamenti improvvisi. Ormai non è più una novità che Alvaro sia il preferito di Mourinho

Il futuro di Alvaro Morata è ancora un rebus. Piace ad Inter, Roma e Juventus, ma ad oggi è a tutti gli effetti un calciatore dell'Atletico Madrid. Lo spagnolo è stato convocato per la tournée in Corea del Sud e alla fine dell'allenamento mattutino l'ex Juventus si è fermato a parlare 20 minuti con Simeone e Gustavo Lopez (braccio destro del Cholo). Secondo quanto riportato da Marca i tre hanno discusso delle tante trattative di mercato che riguardano l'attaccante. Morata è infastidito con la società per non aver accettato la richiesta di inserire la clausola di 10 milioni di euro che lo avrebbe liberato con più facilità. Il mister argentino lo vorrebbe ancora all'Atletico poiché ha grande stima di lui e gli garantisce i soliti 15 gol stagionali. Roma, Inter e Juventus restano alla finestra in caso di cambiamenti improvvisi. Ormai non è più una novità che Alvaro sia il preferito di Mourinho.