Modric: “Non penso al futuro, ma solo alla sfida col Brasile”

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, è stato recentemente accostato alla Roma. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2023 e il rinnovo con i 'Blancos' al momento non è in programma. Oggi ha risposto così alla domanda sul suo futuro in conferenza stampa: “Non sono preoccupato, vivo il presente. Sono focalizzato sulla sfida al Brasile”. Domani alle ore 16 si giocherà l'accesso alla semifinale del Mondiale contro Neymar e compagni. Mentre alle 20 scenderà in campo l'Argentina di Dybala.