Mkhitaryan-Roma, Mourinho ha dato l’ok: si lavora a contratto pluriennale

L'armeno verso la permanenza in giallorosso anche nelle prossime stagioni

La storia tra Mkhitaryan e la Roma è destinata a continuare. Il trequartista armeno, tra i migliori nell'ultima stagione, è più vicino alla firma del rinnovo di contratto: come riporta Sky Sport, è arrivato l'ok di Mourinho, con il quale l'armeno non si era lasciato benissimo ai tempi del Manchester United. Il club, da parte sua, è rimasto soddisfatto del rendimento di Micki e per questo è disposto a offrire anche un contratto pluriennale come richiesto anche da Raiola. Adesso si attende solo la fumata bianca dopo settimane di attesa per una firma che tardava ad arrivare. Le parole di Mkhitaryan dopo le ultime partite di campionato avevano già fatto ben sperare i tifosi: gli screzi con Mourinho sono già alle spalle. Ora entrambi sono pronti a ripartire insieme per il bene della Roma.