Mkhitaryan, rinnovo in stand-by: Raiola vuole conoscere il futuro del club

Il suo endorsement a Fonseca ha anticipato di poco la debacle di Manchester. Mkhitaryan del portoghese aveva detto che “il suo gioco mi esalta”, ma per sapere se l’armeno sarà ancora un giocatore della Roma nella prossima...

Il suo endorsement a Fonseca ha anticipato di poco la debacle di Manchester. Mkhitaryan del portoghese aveva detto che "il suo gioco mi esalta", ma per sapere se l'armeno sarà ancora un giocatore della Roma nella prossima stagione bisogna aspettare. Il contratto è in scadenza a giugno, ma la clausola automatica che farebbe scattare il prolungamento è già arrivato alle 25esima presenza. Per il "sì" definitivo manca ancora il parere di Raiola, che in queste settimane ha preso tempo per conoscere il futuro del club e il futuro allenatore. La sensazione è che alla fine il rinnovo possa arrivare, ma tanto dipenderà dalle scelte anche di Tiago Pinto e dal parere del prossimo allenatore, se non come sembra non sarà Fonseca. Dopo un grande inizio di stagione, gli infortuni hanno fatto calare il suo rendimento. Ieri contro lo United l'imbucata a Pellegrini sul gol del 2-1 e poco altro.