Mkhitaryan, retroscena sul rinnovo: l’armeno avrà l’ultima parola sulla firma finale

Domani la conferenza e poi Tiago Pinto si tufferà nell’avventura giallorossa con un primo obbiettivo chiaro: i rinnovi eccellenti. Secondo quanto riferisce Sky Sport infatti in agenda non ci saranno soltanto i prolungamenti di contratto di Mkhitaryan e Pellegrini, ma anche quello di Rick Karsdorp. L’olandese ha convinto tutti, è in scadenza nel 2022 come lo stesso Pellegrini e la società sta quindi pensando a continuare il matrimonio. Una questione importante però è quella legata a Mkhitaryan. L’armeno ha già pronto l’accordo, ma conserverà l’ultima parola sulla firma finale. Pinto in questo caso vorrebbe accelerare i tempi, rendendo il prima possibile definitivo il rinnovo dell’ex Arsenal, vero uomo in più nella Roma attuale di Paulo Fonseca.