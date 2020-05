Raiola precisa: “Da Mkhitaryan nessun messaggio all’Arsenal per restare alla Roma”

Mino Raiola interviene sulle voci di un presunto “messaggio” mandato da Mkhitaryan all’Arsenal per restare alla Roma. L’agente dell’armeno ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter: “Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili”. Il trequartista quindi, secondo il suo procuratore, non si è mosso in prima persona con la dirigenza dei Gunners per chiedere di giocare un’altra stagione alla Roma. Cosa che invece ha fatto Fonseca, che ha espresso più volte il suo desiderio di avere l’armeno ancora con la maglia giallorossa anche l’anno prossimo. Petrachi dovrà lavorare con l’Arsenal per trovare una soluzione, ma tutto dipenderà anche dalla situazione delle casse giallorosse.