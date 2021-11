Mkhitaryan, futuro incerto: può partire, ma lo Spartak Mosca si tira fuori

Il club russo ha smentito le voci di un interessamento nel giocatore, ma l'armeno a gennaio potrebbe valutare le offerte

"Mkhitaryan resta un fedelissimo" aveva detto Mourinho non molto tempo fa. La sua stagione però sta prendendo una piega decisamente preoccupante. L'armeno, che con lo Special One ha cambiato ruolo rispetto alla scorsa stagione, non riesce a incidere, forse in difficoltà per i compiti difensivi che il portoghese gli richiede. "Miki" ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e non ci sarà un nuovo prolungamento. Non è escluso però che l'avventura in giallorosso possa interrompersi prima, già a gennaio magari. Il giocatore, assistito da Raiola, potrebbe far comodo a molti. Tra questi però non c'è lo Spartak Mosca, che interpellato da Sport Express proprio sulla possibilità di prendere Mkhitaryan ha risposto con un secco "non siamo interessati".