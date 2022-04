Mkhitaryan, aria di rinnovo: “Ne parliamo presto”. Mourinho: “Vuole restare”

Il tecnico a fine match ha aperto ad un prolungamento che ora sembra più vicino: "Sono certo che Mino Raiola lo accontenterà"

Mkhitaryan si conferma uomo imprescindibile per la Roma. L'armeno decide il match con la Sampdoria con un gol pesante e tira fuori la solita prestazione da man of the match. Intervistato a fine partita, non è potuto sfuggire alla domanda sul rinnovo di contratto, in scadenza a giugno. "Il contratto? Ne parleremo nei prossimi giorni...". Prima notizia. La trattativa è in corso e forse la fumata bianca quest'anno non arriverà in extremis, come successo l'estate scorsa. E poi, a far crescere le buone sensazioni ci ha pensato Mourinho, che Mkhi non si priva praticamente mai. "Grande stagione, lo voglio qui e Mkhitaryan vuole restare, la società e Pinto vogliono che resti. Mino Raiola è innamorato dei suoi giocatori: se Micki vuole restare lo farà restare", ha detto lo Special One. La firma, a questo punto, sembra una formalità. I tifosi giallorossi lo sperano.