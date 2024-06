Minteh preferisce l’Everton: una mossa che può favorire la Roma

Yankub Minteh ha scelto la Premier League. L'attaccante del Newcastle, infatti, ha messo in pole l'offerta dell'Everton rispetto a quella del Lione che aveva preso contatti negli ultimi giorni per l'acquisto del gambiano in prestito nell'ultimo anno al Feyenoord. A riportarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Anche la Roma aveva sondato il terreno. Minteh come detto ha dato priorità all'Everton come sua destinazione preferita. Il nuovo club dei Friedkin che hanno intenzione di creare una sinergia proprio tra il club di Liverpool e la stessa Roma.