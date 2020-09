Milik-Under, niente accordo tra Roma e Napoli: gli azzurri chiedono anche Bove

Under-Milik, resta tutto bloccato. La Roma e il Napoli non hanno ancora trovato l’accordo definitivo per portare a termine lo scambio che poi potrebbe sbloccare anche altri affari molto importanti. Vedi Edin Dzeko alla Juventus. Le parti sono ancora al lavoro, non c’è intesa tra i club e neanche tra società e giocatori (Roma-Milik e Napoli-Under). Come riporta ‘Sky Sport’, nei giorni scorsi il Napoli aveva chiesto l’inserimento di Alessio Riccardi, in queste ore gli azzurri hanno chiesto anche Edoardo Bove. Il centrocampista classe 2002 della Primavera – oggi assente per infortunio – è tra i giovani più interessanti del settore giovanile giallorosso. Sta recuperando da un’operazione al piede, intanto il Napoli e Giuntoli lo hanno messo nel mirino.