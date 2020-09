Milik-Roma, l’agente a Trigoria: decisione in giornata. Dzeko aspetta l’ok per andare alla Juve

La Roma e Arek Milik si avvicinano. Dopo aver svuotato l’armadietto a Castelvolturno, il polacco è pronto a sciogliere le riserve per legarsi ai giallorossi. Come riporta Sky Sport, l’agente dell’attaccante David Pantak è a Trigoria per discutere gli ultimi dettagli dell’accordo con la società romanista. Presenti all’incontro anche il procuratore Gabriele Giuffrida e Michele Cefaly, uno dei suoi più stretti collaboratori. Il summit sarà decisivo, già in giornata è prevista la comunicazione definitiva di Milik a Roma e Napoli. Pronto un contratto di cinque anni a 5 milioni a stagione. Il prezzo del cartellino si aggirerà sui 25 milioni, compreso l’inserimento del giovane Devid Bouah.

Attesa anche per la Juventus, che aspetta Edin Dzeko. Il bosniaco sarà libero di unirsi alla squadra di Pirlo e Cristiano Ronaldo non appena la Roma avrà definitivamente in mano Milik. Tutto fatto tra le parti, firmerà un biennale. Difficile a questo punto la sua presenza a Verona nel match di esordio. Non rientrerà nella trattativa De Sciglio, bloccato dopo il “no” di Karsdorp al Genoa.