Milik-Roma, fumata nera vicina: per il polacco riaperte le piste estere

Le strade di Milik e della Roma sembrano destinate a non incrociarsi. Sembrava tutto fatto per l’arrivo del polacco nella Capitale, ma le questioni irrisolte con il patron De Laurentiis e la decisione della Juventus di virare su Morata hanno bloccato la trattativa. Il Napoli tenterà comunque di piazzare il suo bomber altrove per evitare di perderlo a parametro zero, visto il contratto in scadenza: come riporta l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, Milik continua ad avere estimatori in Premier League e Bundesliga, con diversi club che sarebbero pronti a rifarsi sotto per lui. La Roma si “accontenterà” della permanenza di Edin Dzeko, in attesa di capire se il rapporto con Fonseca sia ancora recuperabile.